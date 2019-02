Niemcy wstrzymają ekstradycje. Winny brexit, a to dopiero zapowiedź nadchodzących problemów wynikających z wyjścia Wielkiej Brytanii z UE

Niemcy wstrzymają ekstradycje do Wielkiej Brytanii. Wszystkiemu winny brexit, a sytuacja nie ulegnie zmianie w przypadku zawarcia porozumienia z UE.

Niemcy wstrzymają ekstradycje

Jak podaje brytyjski dziennik „Financial Times”, Niemcy wstrzymają ekstradycję do Wielkiej Brytanii natychmiast po brexicie. Dojdzie do tego, nawet jeżeli Zjednoczone Królestwo wyjdzie z Unii Europejskiej w sposób uporządkowany. Wiadomo, że Berlin wysłał już stosowną notę, w tej sprawie do Brukseli, co wcale nie zaskoczyło unijnych urzędników. Unijny dyplomata w wypowiedzi udzielonej brytyjskim mediom zaznaczył, że decyzja Niemiec pokazuje, jak skomplikowana może być przyszła współpraca między Londynem a Berlinem w kwestiach bezpieczeństwa. Zwrócił również uwagę na fakt, iż niemiecka konstytucja nieczęsto zezwala na ekstradycję, a wyjątki robi wyłącznie dla krajów członkowskich UE.