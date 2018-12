Niemcy wściekli na kolej. Ponad 2 tys. ataków na pracowników Deutsche Bahn

Opóźnienia i odwołania pociągów należą do codzienności w Niemczech. Wieloletnie zaniedbania na niemieckiej kolei mszczą się na pasażerach, a ci wyładowują swą frustrację na jej pracownikach.

Tylko do września br. pracownicy niemieckiej kolei (DB) stali się ofiarami 1981 ataków. Było to więcej niż w całym 2015 roku. Dane te, przytoczone przez dziennik "Passauer Neue Presse", podało federalne ministerstwo spraw wewnętrznych na zapytanie klubu parlamentarnego partii Lewica. W 2015 r. odnotowano 1876 przypadków uszkodzenia ciała pracowników DB, w 2016 r. było ich 2374, a w 2017 aż 2550.

Posłanka Lewicy Sabine Zimmermann mówi o "niepokojącej tendencji". Ludzie zatrudnieni na kolei codziennie na własnej skórze odczuwają skutki nagromadzonej frustracji podróżnych, w najgorszym wypadku także fizycznie. To samo dotyczy pracowników poczty i firm kurierskich, takich jak DHL. Tymczasem to nie ci ludzie są odpowiedzialni za zły serwis, tylko kierownictwo tych przedsiębiorstw.

W ostatnim czasie pociągi dalekobieżne znowu coraz częściej zaczęły się spóźniać. W listopadzie wskaźnik punktualności wyniósł 70,4 procent. "W przeszłości opóźnienia były wyjątkiem, teraz stały się regułą" - powiedział Kirchner - "Kolej została doprowadzona do fatalnego stanu. Braki dotyczą infrastruktury, pociągów i personelu. Prowadzi to do tego, że stopniowo załamuje się cały system".