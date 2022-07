Niemcy wracają do "wyklętego paliwa". "Stają się liderem dezintegracji"

Rosja na gazowej wojnie z Zachodem

Gazprom co jakiś czas wstrzymuje dostawy gazu do kolejnych europejskich krajów. Polska nie dostaje gazu z Rosji już od końca kwietnia. Rosjanie za powód podają niezastosowanie się do ich żądań, by za surowiec płacić w rublach, wbrew zapisom z kontraktu.