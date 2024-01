Niemcy sparaliżowane. Trwa protest rolników

Związek GDL planuje strajk w transporcie pasażerskim od środy od godz. 2 do piątku do godz. 18 "w tygodniu, w którym oczekuje się poważnych zakłóceń w ruchu drogowym z powodu protestów rolników" - zauważa Tagesschau. Wstrzymanie pracy w DB Cargo ma rozpocząć się we wtorek o godzinie 18.