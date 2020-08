Niemcy: rusza akcja bezpłatnych testów na koronawirusa

W walce z pandemią koronawirusa Niemcy wprowadzają od soboty (01.08.2020) bezpłatne i dobrowolne testy dla wszystkich osób wracających do kraju z zagranicy. Podróżni mogą poddać się darmowym testom do 72 godzin po powrocie do Niemiec, nawet jeśli nie mają objawów choroby. Rozporządzenie w tej sprawie wydał minister zdrowia Jens Spahn.