Niemcy przekażą broń Ukrainie? Scholz złożył obietnicę

W ciągu minionych kilku tygodni Berlin zobowiązał się do dostarczenia do Ukrainy ciężkiego uzbrojenia: czołgów Gepard i Panzerhaubitze 2000 – nowoczesnych dział artyleryjskich. Ta broń jeszcze do Ukrainy nie dotarła, dlatego opozycja wielokrotnie oskarżała Scholza o brak działań i wahanie.