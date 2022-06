Premier w Borodziance pod Kijowem. "Żebyśmy nie obudzili się zdziwieni, że Putin idzie dalej"

"Rosja to imperium zła"

- To jest to laboratorium zła, tu testuje (Władimir - red.) Putin to imperium zła, jakim jest Rosja, do jakiego punktu może się przesunąć. Nie dajmy im przesunąć się dalej. Zadbajmy o człowieczeństwo o to, by w sposób tymczasowy, ale w godnych warunkach ludzie mogli przetrwać, jak tu w Borodziance, i w innych miejscach, Buczy, Irpieniu, Hostomelu i wszędzie indziej, bo od tego zależy nasz wspólna przyszłość - mówił Morawiecki.