Niemcy poruszeni. Udusił synka. 2-latek nie pasował do "rodzinnego obrazka"

Małżeństwo planowało przeprowadzkę do słonecznej Hiszpanii. Problemem był jedynie "marudny i bezczelny" 2-latek, który nie pasował do wizji sielskiego życia za granicą. Dlatego ojciec postanowił pozbyć się dziecka. Pojechał z synem do lasu i udusił go kocem. Żonie Klaas S. powiedział, że oddał chłopca pod opiekę dziadków. Para razem ze starszym synem wyemigrowała z Niemiec.