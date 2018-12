Niemcy planują podatek na meczety. Zmniejszy obce wpływy

Partie wielkiej koalicji w Berlinie chcą ograniczyć wpływ obcych państw na muzułmanów w Niemczech.

Politycy CDU , CSU i SPD planują wprowadzenie w Niemczech podatku kościelnego dla muzułmanów, nazywając go potocznie podatkiem na meczety.

Wiceszef klubu poselskiego chadeków Thorsten Frei powiedział w rozmowie z "Die Welt”: "przyświeca nam cel, żeby religia islamska w Niemczech wyemancypowała się od wpływu obcych państw i nabrała większej orientacji krajowej. Podatek na meczety byłby ważnym krokiem prowadzącym do tego celu. Pozwoliłby on muzułmanom stanąć finansowo na własnych nogach” – podkreślał chadek, zaznaczając, że droga do ściągania takiego podatku już dziś jest zasadniczo otwarta.