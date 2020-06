Niemcy. Papież Benedykt XVI z wizytą u ciężko chorego brata

Emerytowany papież Benedykt XVI udał się do Niemiec. Powodem jest stan jego brata - Georga Ratzingera. To jego pierwsza podróż do Niemiec od 2013 roku.

Niemcy. Emerytowany papież Benedykt XVI z wizytą u brata Georga Ratzingera (PAP)