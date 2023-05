Niemcy ostrzegają. Pogoda jak armagedon idzie w stronę Polski

W wielu miejscach należy się liczyć z opadami gradu. Może on mieć średnicę do 2 centymetrów, trzeba się więc przygotować na zniszczenia. Gradowe kule mogą uszkadzać dachy zabudowań, karoserie samochodowe i uprawy. Uwaga na porywisty wiatr, osiągający do 80 km/h. Może on zrywać linie energetyczne i łamać gałęzie drzew.