Niemcy chcą przekazać Ukrainie rakiety z czasów NRD. "To nie jest dobry podarunek"

Władze niemieckie poinformowały, że 2700 dodatkowych pocisków rakietowych, które pochodzą jeszcze z zapasów armii NRD. Niemiecki tygodnik "Der Spiegel" informuje jednak, że te pociski są przestarzałe i nie działają. W specjalnym programie WP o sprawę został zapytany Gen. Waldemar Skrzypczak. - Ta broń ma 30 lat. To jest system naręczny, podobny z wyglądu do systemu "Grom". To jest system bardzo stary. Ja nie wierzę w to, że on jest w pełni sprawny technicznie. Nie sądzę, żeby Niemcy ten system sprawdzali pod względem zdolności do użycia. Jestem przekonany, że bez odpowiedniego certyfikatu ta rakieta nie może być użyta. Taki system, który jest przechowywany, co kilka lat powinien być sprawdzany. Ja bym z tego systemu nie korzystał. To nie jest dobry podarunek - powiedział gen. Skrzypczak.