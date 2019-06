Niemcy. Bundestag uchwalił pierwszą część tzw. pakietu migracyjnego

Niemiecki parlament przyjął kontrowersyjną ustawę dot. migracji. To najważniejsza część tzw. pakietu migracyjnego. Ma on uporządkować niemieckie prawo azylowe i migracyjne.

Projekt zakłada m.in., że osoby przewidziane do wydalenia z Niemiec można będzie łatwiej osadzić w areszcie deportacyjnym, ale także przetrzymywać w więzieniach w odrębnych celach, bez kontaktu z innymi osadzonymi. Termin wydalenia z Niemiec nie będzie im już podawany wcześniej.

Chodzi tu o konsekwentne postępowanie z tymi migrantami, którzy nie mają żadnych podstaw prawnych do pozostania w Niemczech. Seehofer określił nową ustawę jako "punkt zwrotny w naszej polityce migracyjnej". - W ten sposób, Niemcy otrzymują najnowocześniejszą ustawę integracyjną - dodał.

Ostra krytyka ze strony opozycji

Polat podkreślił, że niemiecka konstytucja odnosi się do wszystkich ludzi niezależnie od ich pochodzenia i obejmuje także tych, którym odmówiono azylu w Niemczech.

Bernd Baumann z partii AfD powiedział, że mamy do czynienia z "katalogiem zapowiedzi i obietnic bez pokrycia", które nie wprowadzą ani porządku, ani nie przyczynią się do powrotu niepożądanych migrantów z Niemiec do ich krajów pochodzenia.