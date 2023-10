"Niekampania" w Gdańsku. Mariusz Waras na pewno nie wygra wyborów

- Chciałem po prostu zwrócić uwagę na to, jakie to wszystko jest brzydkie, nijakie, złe. Od dłuższego czasu korciło mnie, żeby kreatywnie podejść do tych wyborów swoją własną osobą, zbudować narrację pasującą do całej tej wyborczej otoczki, jak np. źle zaprojektowany wzór, brak hasła wyborczego i nazwy partii. Zero istotnych informacji. Po reakcjach w moich mediach społecznościowych mam wrażenie, że taki zupełnie niezależny kandydat, jak ja, gdyby się u nas pojawił, miałby niemałe szanse na głosy - mówi w rozmowie z portalem Trojmiasto.pl Mariusz Waras.