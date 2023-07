"Niefortunna". Ekspert o deklaracji premiera ws. Nuclear Sharing

- Doniesienia o przesunięciu broni atomowej na Białoruś wpisuję się w "nuklearną narrację" Kremla. Natomiast uważam, że wypowiedź premiera Morawieckiego była, delikatnie mówiąc, niefortunna - stwierdził gen. Mirosław Różański w programie "Newsroom WP" odnosząc się do wypowiedzi szefa rządu, który wyraził gotowość Warszawy do włączenia w natowski program "Nuclear Sharing". - Przesunięcie broni nuklearnej na Białoruś to taki sygnał z Kremla: "nie obawiamy się was (Zachodu – red.). Jesteśmy gotowi na każde działanie". W wymiarze globalnym był spojrzał na partnerów Rosji, czyli Indie i Chiny. One już wypowiedziały się, że są przeciwko użyciu broni jądrowej. (…) Tak więc to są to po prostu werbalne deklaracje ze strony Rosji. Możemy spodziewać się kolejnych - ocenił oficer.

