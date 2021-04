Niedzielski zdradza, kiedy powrót do szkół

Adam Niedzielski poinformował dziś w radiu RMF FM, że już 4 maja dzieci klas 1-3 mogą wrócić do szkół. Trwa dyskusja, czy zmiana będzie dotyczyła całego kraju, czy jedynie województw, w których sytuacja epidemiczna jest mniej ryzykowna.

- Rozmawiamy o tym, żeby podzielić to na etapy, ale tak, aby jeszcze w maju wszystkie dzieci wróciły do szkół. Taki plan chcemy przedstawić podczas konferencji - powiedział.

Niedzielski: Reprezentuję konserwatywny punkt widzenia ws. obostrzeń

Co z maseczkami? Jest deklaracja

Minister odniósł się także do nakazu noszenia maseczek na świeżym powietrzu.

- Jeśli miałbym wyznaczyć parametr, który ma wpływ na decyzje w tej sprawie to średnia liczba zachorowań. Jeśli będzie to 4-5 tys. to będę rekomendował zdejmowanie maseczek - przyznał.