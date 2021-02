Niedzielski odpowiada poprzednikowi: nasze przygotowanie jest zdecydowanie lepsze

- Zdecydowanie najtrudniejszym czasem był dla mnie okres przełomu października i listopada, kiedy mieliśmy do czynienia z kulminacją II fali i trzeba było się zmierzyć z sytuacją, która do tej pory nie była spotykana - stwierdził w programie "Tłit" minister zdrowia Adam Niedzielski. Tak odniósł się do pytania o słowa byłego ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. - Na szczęście nie jestem na miejscu ministra Adama Niedzielskiego. Trafił na niezwykle trudny okres - ocenił w "Gościu Wydarzeń" w Polsat News Szumowski. - W tej chwili co prawda mamy znowu powrót do sytuacji, w której mamy przyspieszenie rozwoju pandemii, ale nasze przygotowanie teraz jest zdecydowanie lepsze, mamy bardziej rozwinięta, przygotowaną infrastrukturę. Przypomnę, że w zapleczu czekają szpitale tymczasowe i pod tym kątem jest na pewno o wiele mniej obaw niż było w październiku - dodał minister Niedzielski. Przypomnijmy, że Łukasz Szumowski pełnił funkcję ministra zdrowia od stycznia 2018 roku. Podał się do dymisji 18 sierpnia 2020 roku.

