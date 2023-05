Niedziele handlowe maj 2023. Gdzie zrobić zakupy 14.05?

Niedziela handlowa 14 maja? Złe informacje dla klientów

Ostatnie dwie niedziele handlowe wypadły w kwietniu. Na kolejną klienci będą musieli poczekać kilka tygodni, bowiem ograniczenie sprzedaży obowiązuje we wszystkie niedziele maja. Zgodnie z wykładnią artykułu 7. Ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę, święta i inne dni, najbliższa okazja do zrobienia zakupów w drugim dniu weekendu, wypadnie dopiero pod koniec czerwca. Do końca roku pozostały natomiast zaledwie cztery niedziele handlowe: