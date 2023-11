Niedziele handlowe. Grudzień 2023. Kiedy wypadają?

Niedziele handlowe 2023. Co z Wigilią?

W wykazie prac legislacyjnych Sejmu pojawiły się dwa projekty ustaw, dotyczących zmiany terminu niedzieli handlowej, wypadającej w grudniu. Pierwszy - złożony przez rząd - wskazuje, by niedzielę handlową, przypadającą 24 grudnia przenieść na 10 grudnia, wraz z ograniczeniem możliwości sprzedaży do godziny 14:00, podobnie, jak ma to miejsce w Wigilię.