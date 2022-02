Zakaz handlu w niedzielę? Sklepy znalazły sposób, by obejść "dziurawą" ustawę

W każdą niedzielę mogą być otwarte sklepy sieci Żabka. To jednak nie dziwi, bo większość placówek działa na podstawie franczyzy i w ostatni dzień tygodnia za ladą staje właściciel. Jednak specustawa covidowa pozwala delegować do pracy osobę, która może wykonywać czynności związane z handlem polegające na "rozładowywaniu, przyjmowaniu i ekspozycji towarów pierwszej potrzeby". To z kolei sprawia, że w części Żabek w niedziele mogą się pojawić szeregowi pracownicy, a nie jedynie właściciel.