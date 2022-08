Niedziela handlowa sierpień. Czy 28.08 sklepy są otwarte?

28 sierpnia niedziela handlowa

Jeszcze na początku 2022 roku wiele sklepów największych sieci handlowych pozostawało otwartych we wszystkie niedziele w miesiącu - wykorzystując luki w ustawie przegłosowanej dwa lata wcześniej. Po uszczelnieniu przepisów przez rząd w lutym, zakaz handlu stał się trudny do obejścia, a sklepy przez większość niedziel w roku pozostały zamknięte. Wyjątków jest zaledwie 7, są to: