Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023. Czy 1 września uczniowie wracają do szkół?

Do końca sierpnia zostało nieco ponad 2 tygodnie. Już niebawem do szkół wrócą uczniowie. Standardowo rozpoczęcie roku szkolnego odbywa się pierwszego września. W tym dniu odbywają się uroczyste akademie oraz msze święte odprawiane w intencji dzieci i nauczycieli powracających do nauki. W 2022 rozpoczęcie roku szkolnego wypadnie w czwartek.