Niedziela handlowa 6 grudnia. Ryszard Terlecki ostro o senatorze PiS. Jest reakcja

Wśród tych 8 senatorów, którzy chcieli odrzucenia ustawy, 5 jest członkami klubu PiS. To Mieczysław Golba, Andrzej Pająk, Zdzisław Pupa, Rafał Ślusarz i Jan Maria Jackowski, który złożył też poprawkę do tej ustawy.

O zachowanie senatora Jackowskiego dziennikarze zapytali szefa klubu PiS Ryszarda Terleckiego. - Prawdę mówiąc, to już mi ręce opadają. Nie wiem, czy dywanik cokolwiek pomoże - odparł dopytywany, czy wezwie senatora na rozmowę.

- To on jest tutaj, co tu dużo mówić, szkodnikiem - stwierdził Terlecki na uwagę dziennikarzy, że nie tylko Jackowski głosował przeciwko ustawie.