Niedziela handlowa grudzień 2020. Czy 6 grudnia sklepy będą otwarte?

Niedziela handlowa 6 grudnia. Jest decyzja

W środę Senat wyraził zgodę na to, by 6 grudnia był niedzielą handlową. Teraz ustawę musi podpisać jeszcze prezydent. Na taki pomysł wpadł rząd, który chce, by dzięki dodatkowej niedzieli handlowej rozładować kolejki w sklepach. To ma ograniczyć rozprzestrzenianie się pandemii koronawirusa.