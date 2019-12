WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze Andrzej Duda + 2 bronisław komorowskitłit Natalia Durman 1 godzinę temu Niecny plan Andrzeja Dudy ws. SN? Bronisław Komorowski: to teoria warta uwzględnienia Bronisław Komorowski komentował w programie "Tłit" pogłoski, jakoby projekt PiS ws. sędziów miał wymusić doprowadzenie do obsadzenia przez... Rozwiń "Według Sądu Najwyższego projekt P … Rozwiń Transkrypcja: "Według Sądu Najwyższego projekt PiS ma wymusić na sędziach niestosowanie prawa UE. I doprowadzenie do obsadzenia przez Dudę funkcji pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, który jest jednocześnie przewodniczącym Trybunału Stanu. To prawda, Duda chce sobie zapewnić bezkarność na wypadek gdyby przegrał". No to jest taka teoria która jest warta Uwzględnienia przy wszystkich kalkulacji albo niewątpliwie panu prezydentowi Dudzie ze względu na współudział W kwestiach Konstytucyjnego Trybunał w moim przekonaniu grozi trybun Tak samo jak i pani Vito rozwalamy cały system prawny żeby sobie zapewnić bezkarny Dlatego nie mówił że to jest Zostawiasz taki tezel uważam że taka opinia Jest W jakiejś mierze uzasadniona I warto ją uwzględnić W polityce wie pan bywa tak że czasami rzeczywiście względy natury Sobie zabezpieczeń Może mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane Warunki Sprawowania No Człowiek jest tylko człowiekiem chciałoby się żeby prezydent kierował się przede wszystkim Państw A nie swoim