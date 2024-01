"Niech pan nie robi teatru". Czarzasty z apelem do Dudy.

- To po prostu wygląda na złośliwe, wręcz sadystyczne działanie Adama Bodnara - tak we wtorek prezydencki minister Marcin Mastalerek komentował działanie ministra sprawiedliwości, ponieważ w dalszym ciągu nie przesłał akt sprawy do Pałacu Prezydenckiego. - Panu ministrowi Mastalerkowi życzę w ten wtorkowy poranek więcej dystansu do sprawy - odpowiada Włodzimierz Czarzasty w programie “Tłit” Wirtualnej Polski. Wicemarszałek tłumaczy, że prezydent powinien ułaskawić polityków. - Panie prezydencie, nie wiem, czy pan nie zapomniał, że ma pan prawo łaski, w związku z tym, niech pan nie robi teatru, tylko niech pan po prostu podejmie decyzję (…). Rozumiem, że pan Duda woli, że tak powiem, własną pychę w tej sprawie i dba o tę pychę, niż po prostu podejmuje decyzje, które są dosyć proste - powiedział przeowdniczący Nowej Lewicy. Od początku odbywania kary Wąsik i Kamiński prowadzą strajk głodowy. Gość Michała Wróblewskiego dodał również, że zachowanie polityków PiS to jest gra. - Jeżeli by naprawdę byli tacy przejęci, to pan prezydent Andrzej Duda po prostu by ułaskawił pana Kamińskiego. Myślę, że bardziej chodzi o to, żeby to opowiadać, niż żeby to zrobić. Nie robi to na mnie, a nie jestem zimnym człowiekiem bez uczuć, żadnego wrażenia - podsumował Czarzasty.