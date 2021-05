"Niech nie opowiadają bzdur!". Fundusz Odbudowy. Barbara Nowacka obruszona słowami polityków Solidarnej Polski

Politycy Solidarnej Polski alarmują, że przez ratyfikację Funduszu Odbudowy Komisja Europejska będzie mogła żądać od Polski sformalizowania jednopłciowych związków małżeńskich i adopcji dzieci przez takie związki. "A może będą musiały się odbywać targi w Polsce, gdzie będzie można sobie wybrać dzieci" - grzmi minister Michał Wójcik. Co na to posłanka Koalicji Obywatelskiej Barbara Nowacka? - Część panów z Solidarnej Polski ma wyraźne obsesje. Radziłabym im oglądać inne filmy i zająć się realnie tym, co jest w Polsce problemem. Jeżeli pan Wojcik chce się zajmować problemami dzieci, to niech się zajmie problemami dzieci, które są dziś w dużym kryzysie psychicznym, a pomocy psychologicznej i psychiatrycznej dla dzieci nie ma - ripostowała w programie "Tłit". - Solidarna Polska, jako że nie ma nic do powiedzenia sensownego, żyje obsesjami. Ludzie mogą i mają prawo żyć, jak chcą. Pan Wojcik żyje w strachu, że zobaczy parę gejów i to zniszczy jego życie osobiste? Niech się nie lęka - kontynuowała Nowacka. - Jeżeli dla pana Wojcika największym problemem jest to, że mój przyjaciel jeden z drugim będzie mógł zawrzeć związek, to kompletnie nie rozumie problemów Polaków. Proszę, niech nie opowiadają bzdur, że o tym jest Fundusz Odbudowy - podsumowała posłanka Koalicji Obywatelskiej.

