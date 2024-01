"Niech nie kompromituje państwa". Były sędzia TK z apelem do Dudy

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik wciąż nie zostali ponownie ułaskawieni przez Andrzeja Dudę. Wojciech Hermeliński w programie "Newsroom" WP powiedział, że prezydent ma "klucze do otwarcia celi" byłych posłów PiS. - Z jakichś powodów zwleka, można się domyślać, z jakich powodów. Przerzucił tę sprawę na ministra sprawiedliwości, a teraz ma do niego pretensje, że minister natychmiast nie uwolnił obu panów z więzienia - tłumaczył sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, jeszcze zanim minister Adam Bodnar przesłał do prezydenta wniosek o nieskorzystanie z prawa łaski. Hermeliński mówił również o dwugłosie wychodzącym z Pałacu Prezydenckiego. - Nie wygląda to dobrze, wygląda to niepoważnie. Głowa państwa nie powinna tak postępować, bo to, że się kompromituje na własny użytek, to pół biedy, ale niech nie kompromituje państwa - stwierdził gość Pawła Pawłowskiego. Wspominał też o ostatnim wywiadzie, w którym mówił o ponownym ułaskawieniu. - Niechże się zdecyduje, co chce zrobić (…). Prezydent mówił, że w ostateczności zdecyduje się na ułaskawienie, skoro obaj panowie głodują. Sędzia TK zaznaczył, że to, iż głodują, to nie jest argument, który miałby zmusić kogokolwiek do wypuszczenia obu polityków PiS.