"Niech mnie straszą, niech mi grożą". Hołownia odpowiedział Kamińskiemu i Wąsikowi

- Moim zadaniem, jako marszałka Sejmu jest sprawić, by konsekwentnie i skutecznie dbać o bezpieczeństwo tego budynku. Niech mnie straszą, niech mi grożą, nie robi to na mnie wrażenia, dlatego, że wiem, że za decyzjami, które teraz podejmujemy stoi prawo - mówił przed kamerami marszałek Sejmu Szymon Hołownia, reagując na słowa Kaczyńskiego i Kamińskiego. Poranny szturm byłych posłów Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego na Sejm nie przyniósł oczekiwanego efektu. Obaj panowie nie zostali wpuszczeni do budynku, a głos w tej sprawie zabrał Szymon Hołownia. Reporterka WP Kinga Lewandowska była w Sejmie i nagrała reakcje Hołowni na wcześniejsze groźby Kamińskiego. - Jeżeli pomysłem na budowanie swoich karier politycznych panów Wąsika i Kamińskiego ma być straszenie Sejmu czy Donalda Tuska, to niech pamiętają, że to zawsze budzi złe emocje. Jeżeli straszysz to też musisz mieć rzeczywiście narzędzie w ręku, którego chcesz użyć. Nie wydaję mi się, żeby dziś panowie byli w stanie udowodnić w sporze prawnym, że to oni mają racje - przyznał Hołownia. Lider partii 2050 zaapelował również przed kamerami do byłych posłów PiS, że do Sejmu mogą wejść jedynie "jako goście", czyli bez możliwości wzięcia udziału w obradach. Zobacz cały materiał, by poznać więcej szczegółów sprawy, o której mówił przed kamerą WP Szymon Hołownia.