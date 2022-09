Niebywały wyczyn Ukraińców. To uderzenie w Rosjan przejdzie do historii

Ukraińskie wojsko nie rezygnuje z zadawania bolesnych ciosów Rosjanom. Tym razem profil Ukraine Weapons Tracker 31 sierpnia udostępnił wideo na Twitterze, na którym armia Kijowa przy pomocy czołgu T-64BV zniszczyła dwie rosyjskie jednostki z odległości aż 10,6 km. Co ciekawe, taka odległość sprawia, że jest to najdłuższe celne uderzenie "tank to tank" w historii. Po rosyjskich czołgach zostały tylko zgliszcza, a to wszystko, dzięki niezawodnym pociskom HE-FRAG 125 mm, których łącznie wystrzelono 20. Wideo z drona z momentu ataku cieszy się dużym zainteresowaniem. Szczegóły dotyczące daty i miejsca ataku nie zostały ujawnione. Ukraina kontratakuje na południu i wschodzie kraju, dlatego niewykluczone, że wkrótce do sieci trafi więcej nagrań dokumentujących sukcesy ukraińskiej armii.