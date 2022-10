Niebywały chaos. Rosjanie uciekali w panice, wpadli do rowu

Do sieci trafiło nagranie z próby ucieczki żołnierzy Putina przed siłami zbrojnymi Ukrainy. Rosjanie w panice wsiadali do swoich pojazdów transportowych, by jak najszybciej wyjechać z zagrożonego terenu. Jeden z żołnierzy (prawdopodobnie dowódca) poganiał swoich żołnierzy strzelając w niebo z karabinu. Po kilkunastu sekundach maszyna wypełniona żołnierzami wpadła do rowu.