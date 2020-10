Niebieski Księżyc na niebie. Na to zjawisko trzeba było czekać 76 lat

Niebieski Księżyc. Kiedy można go obserwować?

Niebieski Księżyc będzie widoczny na niebie w ostatni dzień miesiąca, dokładnie 31 października. Nie jest to zbyt częste zjawisko – zdarza się co około 2,5 roku. Tym razem będzie jeszcze bardziej wyjątkowe. Ostatni raz Niebieski Księżyc pojawił się w październiku w czasie II wojny światowej , w 1944 roku.

Co to jest Niebieski Księżyc?

Zjawisko to nie jest związane z barwą Księżyca. Nazwa pochodzi od angielskiego sformułowania "once in a blue moon", czyli "coś bardzo rzadkiego". Niebieski Księżyc to bardzo rzadkie zjawisko. Określamy tak pełnię Księżyca, jeśli ta występuje drugi raz w miesiącu.