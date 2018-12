Niebezpiecznie w Tatrach. Ostrzega też karkonoski GOPR

W Tatrach obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. TOPR przestrzega, że na wyższe szlaki powinny wybierać się tylko osoby dobrze przygotowanie kondycyjnie i technicznie. Również karkonoski GOPR informuje o trudnych warunkach.

Służby wyjaśniają, że teraz wyzwolenie lawiny możliwe jest przede wszystkim na stromych stokach, przy dużym obciążeniu dodatkowym. Lawiny nie powinny same schodzić na szlaki, ale narciarze powinni brać pod uwagę zagrożenie podczas wyboru trasy, szczególnie na wszystkich stokach stromych i średnio stromych. Pokrywa śnieżna ma ok. 60 cm. W nocy na Kasprowym Wierchu było -15 st. C.

O rozwagę apeluje też karkonoski oddział Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Po ostatnich opadach szlaki w Karkonoszach są nieprzetarte, a pokrywa śnieżna może mieć do 100 cm, zaspy do 150 cm. W szczytowych partiach Karkonoszy temperatura spadła do -10 st. C.