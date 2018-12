Pogoda na Boże Narodzenie 2018. Jest szansa na białe święta

Coraz więcej serwisów pogodowych zgadza się, że w tym roku jest szansa na białe święta. Na mapach prognozowanej pokrywy śnieżnej jest od 5 do nawet 18 centymetrów śniegu. Nie tylko w górach, ale praktycznie w całej wschodniej Polsce.

Jest szansa na święta Bożego Narodzenia ze śniegiem. (wxcharts.eu, Fot: meteoprognoza.pl)

Do Wigilii zostało jeszcze 11 dni, a to co najbardziej rozpala umysły obserwatorów pogody, to prognozy pokrywy śnieżnej na czas świąt. Boże Narodzenie bez śniegu jest jak Mikołaj bez brody. Na szczęście coraz więcej prognoz zakłada scenariusz, w którym koniec grudnia przyniesie śnieg.

- Modele co chwilę wrzucają wersję zimowych Świąt. Oto najnowsze wyliczenia pokrywy śnieżnej w Wigilię i Świętego Szczepana - donosi entuzjastycznie serwis Meteoprognoza.pl. Publikuje zdjęcie map, z których wynika, że w święta cała wschodnia Polska pokryta będzie warstwą śniegu od 6 do nawet 18 cm grubości.

Jeśli taka prognoza się sprawdzi, będzie to nie lada sensacja. Ostatnie święta ze śniegiem zalegającym na przeważającej części terytorium Polski były... w 2012 roku (dane obserwacji satelitarnych PAN). Zazwyczaj śnieg topniał tuż przed Wigilią, ewentualnie pojawiał się na dłużej dopiero w styczniu.

Zimowy scenografię dla Bożego Narodzenia przewiduje także biuro prognoz Cumulus z Wrocławia. Dodaje jednak bardziej obszerny komentarz.

Pogoda na Wigilię 2018

24 grudnia, w całym kraju na niebie przeważać będą chmury frontowe, z których od czasu do czasu poprószy słaby śnieg. Tylko w pasie wybrzeża (wpływ ciepłego Bałtyku) opady śniegu mogą przechodzić w deszcz ze śniegiem, a około południa nawet w sam deszcz. Natomiast w zachodniej Polsce w przerwach pomiędzy opadami są szansę na przejaśnienia, a nawet krótkie słoneczne chwile. Temperatura max. w ciągu dnia wyniesie od -1 do nawet -5 stopni st. C. Z wyjątkiem wąskiego pasa wybrzeża 1-3 st. C. Pogoda 25 grudnia 2018

Pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia to w zasadzie powtórka pogody z Wigilii, czyli przewaga chmur, z których od czasu do czasu poprószy słaby śnieg, a śnieg z deszczem, a chwilami nawet sam deszcz pojawi się tylko w pasie wybrzeża. Ponownie na zachodzie, ale tym razem również na południu w przerwach pomiędzy opadami mamy szansę na krótkie, słoneczne chwile.

Pomimo w miarę stabilnej aury, na północnym-wschodzie może nieco mocniej sypnąć śniegiem. Termometry w ciągu dnia wskażą od -6 do -4 st. C na wschodzie, w centrum i na południu, w zachodniej Polsce od -1 do -3 stopni C. Ponownie cieplej będzie w wąskim pasie wybrzeża od 1 do 3 stopni na plusie.

Pogoda 26 grudnia 2018

Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia – nadal w całym kraju na niebie przeważać będą chmury, ale pod względem opadów pogoda podzieli Polskę na dwie części. I tak, na północnym-zachodzie i zachodzie pojawią się opady mieszane, śniegu oraz śnieg z deszczem, natomiast w centrum, na wschodzie i na południu popada sam śnieg. Na wschodzie i południowym-wschodzie, bo tutaj opady śniegu mogą być nieco intensywniejsze.

Termometry w ciągu dnia wskażą od -7 do -4 st. C na północnym-wschodzie oraz wschodzie, od -1 do 1 st. C północno-zachodniej i zachodniej Polsce. W pasie wybrzeża również temperatury będą dodatnie.

Dodajmy, że podobną prognozę (ujemne temperatury i możliwość opadów) przewiduje dla Polski serwis AccuWeather. 11 dni to według ekspertów bardzo odległy termin prognozowania. Zastrzegają, że jeszcze pogoda może się zmienić.

- Sytuacja jest jeszcze niepewna. Rozrzut wiązek (temperatur - przyp. red) w wigilijny wieczór dla Warszawy jest bardzo duży. Od kilkunastu stopni mrozu do ok. 7°C na plusie. O ile w najbliższych dniach bardzo prawdopodobna jest lekka zima, o tyle po 20.12 jeszcze wiele zdarzyć się może - studzą emocje autorzy prognoz z MeteoGroup Polska.