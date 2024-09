Niebezpieczne znalezisko w lesie. Skala odkrycia była ogromna

Blisko 90 sztuk niebezpiecznej amunicji z II wojny światowej odnaleziono w lesie pod Radomiem. Policja udostępniła zdjęcia odkrycia, którego dokonał jeden z robotników w miejscowości Antoniówka. Podczas prac ziemnych zauważono w ziemi tajemniczy przedmiot. Na miejsce wezwano służby, które zabezpieczyły teren i okazało się, że na terenie lasu mogą znajdywać się niewybuchy. Patrol saperski wyciągnął z ziemi prawie 90 niebezpiecznych przedmiotów. "Saperzy zabezpieczyli blisko 90 sztuk różnego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów. To nie pierwszy taki przypadek, kiedy na terenie naszego regionu odnalezione zostały niewybuchy pochodzące z okresu II Wojny Światowej. Zdarza się, że mieszkańcy odnajdują tego typu niebezpieczne przedmioty podczas zwykłych prac ogródkowych, prac przy posesjach lub podczas spacerów w lesie" - przekazała policja z Radomia. W tym przypadku grupa pracowników zachowała się wzorowo. Policja apeluje, by w przypadku tego typu znalezisk od razu dzwonić do najbliższego komisariatu, ponieważ dotykanie czy przenoszenie niewybuchów może grozić ich niekontrolowaną detonacją.