Niebezpieczne sytuacje na stacjach benzynowych. Kierowcom puszczają nerwy

Poważne groźby

Jak czytamy, pojawiały się nawet groźby, że "konkretne stacje należałoby spalić, że jest to globalistyczny spisek i podobne sformułowania". Fundacja apeluje "do zarządzających stacjami paliw o dodatkowe zabezpieczenia stacji w monitoring oraz pilnowanie, by na zmianach, szczególnie nocnych, pracowała silniejsza reprezentacja kadry stacji benzynowych".