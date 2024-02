Niebezpieczne odkrycie pod Tarnowem. Na miejsce wezwano służby

Groźne znalezisko w kompleksie leśnym w Żurowej pod Tarnowem (woj. małopolskie). Na udostępnionych fotografiach przez policję widać skalę tego odkrycia. Okazało się, że podczas rutynowych prac leśnicy natrafili na niewybuch, o czym bezzwłocznie poinformowali służby. Gdy na miejsce przybył patrol, teren został odgrodzony przed przyjazdem saperów. Policjanci zidentyfikowali znalezisko, jako pocisk artyleryjski kalibru 75 mm. Patrol saperski 21. Batalionu Wojska Polskiego z Rzeszowa potwierdził te informacje, ale przeszukał okoliczny teren specjalistycznym sprzętem, by mieć pewność, że w pobliżu nie ma więcej niewybuchów. Jak wyjaśniła policja, nie było konieczności ewakuacji mieszkańców, a teren do czasu przyjazdu wojskowych był zabezpieczony. Tarnowscy policjanci przypominają o konieczności w przypadku takiego nietypowego znaleziska powiadomić mundurowych i w żadnym wypadku nie przenosić znaleziska. Oznaczenie takie terenu pozwoli łatwo do niego trafić i wskazać go osobom, które będą w stanie ocenić zagrożenie.