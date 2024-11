Niebezpieczne odkrycie obok domu. Skala znaleziska mrozi krew

Groźne odkrycie w jednej z podkarpackich wsi. W Dębowcu podczas wykonywania prac ziemnych znaleziono 135 sztuk pocisków artyleryjskich oraz łuski po pociskach. Policja udostępniła nagrania z miejsca zdarzenia. Widać na nich dwa patrole saperskie, a także wiele sztuk broni z II wojny światowej. "W wyniku przeprowadzonych czynności, żołnierze ujawnili łącznie 135 szt. pocisków artyleryjskich oraz 66 szt. łusek pocisków artyleryjskich produkcji rosyjskiej, które pochodziły z czasów II wojny światowej" - wyjaśniły służby. Być może, gdyby nie prace na działce, właściciele do tej pory nie mieliby pojęcia, że tuż obok nich pod ziemią może znajdować się wojenny arsenał. Policja apeluje, że gdy znajdziemy niewybuch, czy przedmiot, który go przypomina, zachowajmy ostrożność. Pod żadnym pozorem nie dotykajmy go oraz nie przenośmy, ponieważ mimo upływu lat, takie pociski dalej mogą być niebezpieczne dla naszego życia.