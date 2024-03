Niebezpieczne odkrycie na budowie. Wielkość znaleziska przeraża

Pracownicy budowy we Wrocławiu przecierali oczy ze zdumienia, gdy znaleźli pod ziemią ogromny niewybuch z II wojny światowej. Podczas prac przy ul. Białowieskiej we Wrocławiu przypadkiem natknięto się na potężną bombę lotniczą, co skutkowało ewakuacją wszystkich pracowników budowy, a także osób znajdujących się w pobliskim Urzędzie Celnym. Istniało ryzyko niekontrolowanej eksplozji, dlatego postawiono na środki szczególnej ostrożności i wstrzymano wszystkie prace w obrębie dwóch kilometrów. Służby zabezpieczyły teren i w piątek niebezpieczne znalezisko zostanie zabrane na poligon przez patrol saperski. Według relacji wrocławskiej policji, nie znaleziono więcej tego typu "pamiątek" po wojnie, stąd też po weekendzie przebudowa ul. Białowieskiej będzie kontynuowana bez ryzyka narażenia ludzkiego życia na niebezpieczeństwo. Policja przypomina, że w razie odkrycia niewybuchu, należy natychmiast powiadomić o wszystkim służby i pod żadnym pozorem nie dotykać, czy nie przenosić bomby, ponieważ, pomimo upływu wielu lat, bomba w każdej chwili może eksplodować.