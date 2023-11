Niebezpieczne odkrycie na budowie. Operator koparki wezwał służby

W trakcie robót ziemnych przy OSP w Zalewie operator koparki natknął się na tajemniczy przedmiot. Po jego wykopaniu okazało się, że jest to niewybuch, który przeleżał pod ziemią kilka ładnych dekad. KPP w Iławie udostępniła zdjęcia z miejsca znaleziska. Widać na nich, że wykopaliska miały miejsce tuż przy głównej ulicy, a także zardzewiały pocisk moździerzowy leżący w piasku. "Policjant ustalił, że operator koparki podczas prac ziemnych wykopał pocisk moździerzowy kal. 92 mm i ok. 30 cm długości pochodzący z okresu II wojny światowej. Mundurowi zabezpieczyli miejsce znaleziska do czasu przyjazdu saperów z jednostki wojskowej z Lidzbarka Warmińskiego, którzy zabrali niewybuch, celem jego zneutralizowania" - przekazała policja. Funkcjonariusze przypominają, że pomimo upływu lat w Polsce nadal odnajdywane są niewybuchy z czasów II wojny światowej. W razie natknięcia się na taki przedmiot nie należy go dotykać czy przenosić w inne miejsce, ponieważ wówczas może dojść do samodetonacji zgromadzonego w środku ładunku wybuchowego.