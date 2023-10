Niebezpieczne odkrycie na budowie. Na miejsce wezwano służby

Mieszkańcy osiedla Biała Wyżna w Grybowie w Małopolsce są zaskoczeni odkryciem na budowie w pobliżu ich domów. Policja udostępniła zdjęcia z miejsca zdarzenia, na których widać, jak operator koparki z ziemi wykopał kilka niewybuchów, pochodzących najprawdopodobniej z okresu II wojny światowej. Okazało się, że pod ziemia leżało aż 10 granatów moździerzowych produkcji niemieckiej. Dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa i właściwego usunięcia niewybuchów, saperzy z 16. Batalionu Powietrznodesantowego z Krakowa zostali poinformowani o znalezisku i skierowani na miejsce. Do czasu ich przybycia, teren nadzorowali i zabezpieczali policjanci z Grybowa. "27 października br. kilkanaście minut po godzinie 9 grybowscy policjanci otrzymali zgłoszenie, że podczas wykonywania prac ziemnych na osiedlu Biała Wyżna w Grybowie znaleziono 10 niewybuchów, pochodzących najprawdopodobniej z okresu II wojny światowej. Na miejsce skierowano pirotechnika z Nieetatowej Grupy Rozpoznania Minersko-Pirotechnicznego Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, który ustalił, że niewybuchy to granaty moździerzowe produkcji niemieckiej. O znalezisku powiadomiono saperów z 16. Batalionu Powietrznodesantowego z Krakowa, a do czasu ich przyjazdu teren zabezpieczali policjanci z Grybowa" - przekazała policja w oświadczeniu. Dzięki szybkiej i profesjonalnej reakcji służb mundurowych, potencjalne zagrożenie zostało opanowane, a mieszkańcy osiedla mogą być spokojni o swoje bezpieczeństwo. Policja apeluje, by w razie odkrycia niewybuchów, nie dotykać ich tylko jak najszybciej zgłosić sprawę do służb.