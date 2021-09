Niebezpieczna pogoda w Polsce. Mamy prognozę IMGW

- Mamy już za sobą zarówno astronomiczną, jak i kalendarzową jesień i aura jest iście jesienna. Nad północną Europą utworzył się dosyć głęboki niż, który oddziałuje na Polskę - wyjaśnia w programie "Newsroom" WP Grzegorz Walijewski z IMGW-PIB. Podkreśla, że w najbliższych dwóch dobach należy się spodziewać bardzo silnego wiatru nad naszym krajem. - Te dwa dni będą bardzo niebezpieczne, ponieważ porywy wiatru na Wybrzeżu osiągną nawet do 100 km/h, a w górach nawet do 110 km/h. W głębi kraju będzie wiać ok. 70-80 km/h - prognozuje ekspert. Ostrzega również, że wiatr może łamać drzewa, gałęzie i powodować problemy komunikacyjne. Synoptyk IMGW dodaje, że najniebezpieczniejsza sytuacja będzie najbliższej nocy i w piątek do wczesnych godzin popołudniowych. Walijewski zapowiada także poprawę pogody w weekend.