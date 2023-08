Niebezpieczna niedziela. "Punktowo silne opady deszczu"

W niedzielę będą występować dwie strefy burz. Na wschodzie będą one rozproszone, z opadami ok. 25 mm, z porywami wiatru do 65 km/h i z gradem. W zachodniej części kraju burze powstające na froncie atmosferycznym z północnego zachodu będą charakteryzowały się silnymi porywami wiatru o prędkości do 80 km/h. Tam opady deszczu do 20 mm.