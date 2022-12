Nie żyje Władimir Nesterow. Nadzorował budowę rakiet Angara

W 2022 roku doszło do wielu dość tajemniczych zgonów biznesmenów, przedsiębiorców, szefów zarządów rosyjskich firm. Część z nich krytycznie odnosiła się do inwazji w Ukrainie, tak, jak np. Paweł Antow, jeden z najbogatszych deputowanych do Dumy Państwowej. Rosyjski multimilioner zmarł podczas wakacji w Indiach. Według informacji przekazywanych w mediach, wypadł przez okno.