Nie żyje trzymiesięczny chłopiec. Pijana matka przygniotła go przez sen

Stan matki chłopca nie pozwalał na jej przesłuchanie. Trafiła do policyjnej izby zatrzymań. Dopiero w sobotę rano można było przedstawić jej zarzuty. - Jest podejrzana o nieumyślne spowodowanie śmierci dziecka i narażenie go na bezpośrednie ryzyko utraty zdrowia lub życia. Grozi jej do pięciu lat więzienia - cytuje słowa prokuratora Waldemara Łubniewskiego TVN24.