Tragedia w Krakowie. Rozpędzone auto zjeżdża schodami i dachuje. Jest nagranie

Przy pomocy narzędzi hydraulicznych strażacy wydobyli z auta cztery osoby, które, mimo prób reanimacji, uznano za zmarłe. Byli to mieszkańcy powiatu wielickiego, w wieku od 20 do 24 lat. Kierowcy pobrano krew do badań, by stwierdzić, czy w chwili prowadzenia pojazdu był trzeźwy.