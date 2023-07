Problemy ukraińskiej kontrofensywy. Rosja odkrywa nowe karty

"Walka tam i z powrotem"

Na temat sytuacji na froncie wypowiedział się w ostatnich dniach gen. Mark Milley, który, choć docenia bardzo dobre przygotowanie Ukrainy do wojny, to przewiduje, że już wkrótce "będzie to walka tocząca się tam i z powrotem przez znaczny okres czasu". Póki co sukcesy Kijowa w trwającej kontrofensywie można uznać za marginalne.