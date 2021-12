Nie żyje radny z Sosnowca. Paweł Wojtusiak miał 35 lat

- To mój rocznik. Razem wchodziliśmy do Rady Miejskiej w 2010 roku. Byliśmy wtedy najmłodsi. Znaliśmy się już wcześniej. Można powiedzieć, że ze szkolnej ławki (...). Paweł był szczęśliwym i spełnionym człowiekiem. Żona, małe dziecko. Miał pasje. Pięknie opowiadał o nurkowaniu, o podróżach. Interesował się sportem, akwarystyką. Będzie mi go bardzo brakowało - mówił w rozmowie z "GW" radny z Milowic, Wojciech Nitwinko.