Nie żyje Jan Lityński. Pogrzeb polityka w środę w Warszawie. Znamy szczegóły

Skazany został za to na 2,5 roku więzienia. Jednak został on przedterminowo zwolniony w 1969 roku. Wtedy też rozpoczął pracę jako robotnik. Później był programistą komputerowym.

Do 2001 roku Jan Lityński był posłem na Sejm. Oprócz tego był jednym z członków komitetu poparcia Bronisława Komorowskiego przed wyborami prezydenckimi w 2010 roku. W tym samym roku został on jego doradcą do spraw kontaktów z partiami i środowiskami politycznymi. Funkcję tę pełnił do 2015 roku.