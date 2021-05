Nie żyje Artur Ligęska. Polak więziony przez rok w arabskim więzieniu

Artur Ligęska wyleciał do Dubaju w październiku 2017 roku. Po koniec kwietnia 2018 roku chciał wyruszyć do Europy, ale na lotnisku w Dubaju usłyszał "Wróć do domu i zastanów się". Tego samego dnia został aresztowany. Oskarżono go o posiadanie narkotyków, których przy nim nie znaleziono. Nie stwierdzono też ich obecności w jego organizmie.